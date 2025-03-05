رفض الفنان محي اسماعيل، إطلاق لقب «نمبر وان» في الوسط الفني، معتبرًا أنه مصطلح غير دقيق في ظل وجود قامات فنية كبيرة مثل محمود المليجي وزكي رستم.

وقال خلال حواره في برنامج «سابع سما» المُذاع عبر شاشة «النهار»: «مفيش حاجة اسمها نمبر وان، ومن اخترع هذه الكلمة كان مخطئا، عندنا محمود المليجي وزكي رستم وشخصيات تخض، عندما يُقال كلام كهذا، يجب أن ننفيه ونستمع إلى صوت العقل والموهبة الحقيقية».

وتحدث عن طموحه الفني، قائلا: «أتمنى أقدم شخصية معمر القذافي»، معبرًا عن حبه لسماع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، واصفا صوته بالجميل والنقي والهادئ.

ورد على سؤال جريء عن الخيانة في حياته، قائلا: «من يخون شخصية مريضة ويشعر بالنقص.. أنا ولا مرة خنت الستات».

واختار «إسماعيل» صوت الفنانة شادية كـ «صوت مصر الأول»، معتبرًا أن نور الشريف أنجح أبناء جيله من الفنانين، قائلا: «نور الشريف كان تلميذي وكان دائمًا يرافقني».

ورأى أن الفنانة فاتن حمامة «الأفضل في تاريخ السينما المصرية»، مشيرا إلى أن الفنانة المسرحية محسنة توفيق أكثر فنانة تشبهه في الطباع، قائلا: «كانت شخصية سايكو، عندها تقلبات نفسية؛ لكنها كانت نجمة مشهورة في المسرح القومي».

وتحدث عن علاقاته الاجتماعية، قائلا: «عندي أصدقاء في كندا، لكن في مصر زملاء ومعارف، أنا لما احتاج صديق في ثانية يأتي؛ لكن لما الناس تحتاجني مش هتلاقيني إما نايم أو ميت، أو مش في البيت، أو تعبان».