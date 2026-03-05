الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف الرحلات إلى فنزويلا لأول مرة منذ 2019

حصلت شركة الخطوط الجوية الأمريكية يوم الأربعاء على الموافقة لتصبح أول شركة طيران أمريكية تستأنف الرحلات إلى فنزويلا.

وكانت الشركة أعلنت في يناير نيتها استعادة الخدمة إلى فنزويلا في نفس اليوم الذي أصدر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا لوزارة النقل بفتح المجال الجوي التجاري فوق البلاد، وذلك عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وعلى الرغم من استمرار وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير المواطنين من السفر إلى فنزويلا، فتحت الحكومة الطريق أمام الخطوط الجوية الأمريكية لبدء جدولة الرحلات هناك.

وكانت الخطوط الأمريكية آخر شركة طيران أمريكية تسير رحلات إلى فنزويلا قبل أن تعلق رحلاتها في 2019 بين ميامي والعاصمة كاراكاس ومدينة النفط ماراكايبو. ولم تعلن الشركة بعد تفاصيل الرحلات الجديدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

ومن المتوقع أن يتيح هذا القرار للفنزويليين والأمريكيين استئناف السفر لقضاء العطلات بين البلدين كما كان يحدث بانتظام قبل انهيار العلاقات الدبلوماسية في 2019. وقالت الشركة عند إعلان خطتها في يناير/كانون الثاني إن هذا سيوفر للعملاء فرصة لمّ الشمل مع العائلة وفتح فرص تجارية جديدة.