اجتماع خليجي أوروبي طارئ اليوم لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون

ينعقد اليوم الخميس الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي الأوروبي؛ لبحث تداعيات "الاعتداءات الغاشمة" الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بن محمد البديوي، في تصريحات له إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات "الاعتداءات" الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.



وأكد البديوي، أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية "الغادرة" التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فورًا، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وأعلنت دول الخليج الست اعتراض عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ بدء الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى السبت الماضي، وسجلت بعض الأضرار المحدودة في حوادث متفرقة، في وقت شددت فيه الحكومات على جاهزية قواتها المسلحة لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية.