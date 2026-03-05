محافظ القاهرة: حفل الإفطار الجماعي يعكس حالة الدفء والكرم والبهجة بين أبناء الحي بالمطرية

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى أكبر حفل افطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة بالمطرية بحضور عدد كبير من المواطنين من داخل وخارج الحى.

وأشاد محافظ القاهرة بحالة الدفء والكرم والبهجة الموجودة بين أبناء الحى فى الافطار الذى شارك به آلاف من الشيوخ والشباب والأطفال، وحرص على حضوره عدد من الوزراء والسفراء والمواطنين من خارج الحي، ليكون نموذجًا حيًا للتلاحم الاجتماعي والمجتمعي، الذى يقدم صورة لمصر المترابطة والآمنة، مؤكدًا أن إفطار المطرية يجسد روح المحبة ويظهر الترابط بين المواطنين بمصر فى رمضان.

وثمن محافظ القاهرة الجهود التى بذلت لخروج الحدث بالشكل اللائق، قائلا إن هذا الحدث يعبر عن روح التكافل والتعاون في المجتمع المصري، ويقدم صورة مضيئة ورسالة قوية عن تماسك المجتمع المصري، ويجسد الصورة الحضارية للشعب المصري، وعمق الروابط الإنسانية التي تميز المجتمع المصري عبر تاريخه.

كما أشاد محافظ القاهرة بدور شباب "١٥ رمضان" بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز من دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية.

ويقام إفطار المطرية منذ عام٢٠١٣ وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بسبب جائحة كورونا.