مقترح أوروبي بتأجيل «بريكست» 12 شهرًا

طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لمدة 12 شهرا.

وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الجمعة، أن توسك يعتزم اقتراح ذلك على باقي الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم.

ويعني التمديد لمدة عام أنه سيتعين على بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 23 وحتى 26 مايو المقبل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التمديد يمكن أن يكون مرنا وقصيرا حال اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي عليه.

وفي خضم هذا المأزق، يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 10 أبريل.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت في خطاب لرئيس المجلس الأوروبي اليوم تمديد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل، بدلا من 12 أبريل الجاري.