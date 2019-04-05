حكومة الوفاق في ليبيا تعلن استرجاع مطار طرابلس من قوات حفتر

أعلن وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا "فتحي باشاغا"، مساء اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي من قوات حفتر.

وقال باشاغا في مداخلة له مساء اليوم مع قناة "ليبيا الأحرار"، تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "استطاعت قوات حفتر التسلل لمطار طرابلس وبل تعدته أيضاً، والآن تم إرجاعه وتحرير المطار بالكامل".

وفي وقت سابق اليوم، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب من مجلس النواب، إن الجيش سيطر على منطقة ترهونه العزيزيه وبن غشير ومطار طرابلس الدولي.

وأفاد باشاغا باستمرار الاشتباكات مساء اليوم في منطقة "قصر بن غشير" نحو 40 كيلو متر جنوب طرابلس.

وتابع قائلاً: "سوف نستمر في القتال من أجل دفع هذه القوات بعيداً عن العاصمة، ونعتقد بأن المعركة لن تقتصر على الإبعاد، بل ستستمر حتى مصدر هذه القوات".

وتشهد منطقة جنوب طرابلس منذ أمس الخميس اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر المُعين من البرلمان الليبي من جهة، وقوات تتبع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وبدأت الاشتباكات على إثر سيطرة قوات حفتر على عاصمة جبل نفوسة المحيط بطرابلس من الجنوب والجنوب الغربي "غريان" بشكل سلمي، ثم نزول قواته من الجبل والتحامها مع قوات أخرى مساندة في الهجوم على أطراف طرابلس الجنوبية والغربية.

وأطلق حفتر أمس حملة عسكرية في كلمة متلفزة وقال إنها تهدف لتحرير طرابلس.