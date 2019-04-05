مقتل 20 شخصا بسبب الفيضانات العارمة المستمرة في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مازالت الفيضانات العارمة الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة موسمية تلحق أضرارا بأجزاء مختلفة من إقليمي هيرات وبادغيس بغرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وبحسب مسؤولين محليين ، لقى 20 شخصا على الأقل حتفهم بسبب الفيضانات العارمة التي اجتاحت الأقاليم الشمالية والغربية من أفغانستان، خلال الشهر الماضي.

وتضرر آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية ومئات المنازل تضررت في أعقاب أمطار غزيرة وفيضانات عارمة،بحسب مكتب حاكم إقليم هيرات.

وكان المكتب الأممي لتنسيق المساعدة الإنسانية قد ذكر الشهر الماضي أن الفيضانات أضرت بأكثر من 122600 شخص في 14 إقليما من بين 34 إقليما بأفغانستان.

وأشار المكتب إلى أن الفيضانات ألحقت ضررا كاملا أو جزئيا بنحو 15 ألف منزل في ثمانية أقاليم.

وأوضح المكتب أن المساعدات الإنسانية العاجلة وفرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأفغانية وشركائها الدوليين في أقاليم قندهار وهلمند وزابول.

يشار إلى أن الفيضانات والأمطار الغزيرة تودى بحياة العشرات من الأشخاص وتلحق الضرر بالمئات من المنازل في أفغانستان سنويا.