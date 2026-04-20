السعودية تدخل موسوعة جينيس بأقل استهلاك للطاقة في العالم بإنتاج المياه المحلاة

سجلت المملكة العربية السعودية رقما جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ بأقل استهلاك للطاقة في إنتاج المياه المحلاة.

وكشفت الهيئة السعودية للمياه، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الاثنين، عن خفض استهلاك الطاقة في تحلية المياه من 7ر1 إلى 55ر1 كيلوواط. ساعة/م3، وذلك في محطة تحلية ينبع بتقنية التناضح العكسي، في إنجاز يعكس كفاءة تشغيلية متقدمة وريادة عالمية في استدامة قطاع المياه.

وأوضحت الهيئة، أن الأثر المترتب من خفض تكلفة استهلاك الطاقة في إنتاج المياه يتمثل في إنتاج مياه بكفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة، وخفض التكاليف التشغيلية واستدامة الموارد للأجيال القادمة، وتوفير إمداد أكثر موثوقية في مختلف الظروف، وتعزيز ريادة المملكة في قطاع المياه عالمياً.

تعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بطاقة إنتاجية تتجاوز 1ر11 مليون متر مكعب يومياً، وتغطي أكثر من 70% من الاحتياج المائي، معتمدة على 33 محطة تحلية.