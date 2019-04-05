أردوغان يلمح إلى إحتمال اللجوء للجنة العليا للانتخابات لإعادة فرز الأصوات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يلجأ إلى أعلى سلطة انتخابية في البلاد لإجراء فحص نهائي لنتائج عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وأضاف أردوغان للصحفيين في اسطنبول في أول تصريحات متلفزة له منذ يوم الأحد الماضي:" إذا لم تستجب لجنة الانتخابات بإسطنبول للطعن الذي تقدمنا به سنلجأ للجنة العليا للانتخابات" .

وقال أردوغان إنه "بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات، دخلنا في المسار القضائي لتقديم طعون على النتائج" مشيرا إلى أن الأحزاب التركية تقوم بإجراءات طعونها وأن هذا هو حقها الطبيعي .

وأوضح أردوغان، ان "تحالف الشعب" الذي يضم "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية"، حصل على 3ر53 بالمئة من الأصوات في الانتخابات المحلية ، وأن أصوات تحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب "إيي" بالإضافة إلى حزبي السعادة والشعوب الديمقراطي لم تتجاوز الـ47 في المئة.

وأوضح الرئيس التركي أن "تحالف الشعب" فاز في 25 قضاء من بين 39 من إجمالي أقضية إسطنبول.

وتأتي تصريحات أردوغان في أعقاب التحديات التي يواجهها حزب العدالة والتنمية من حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول، أكبر مدن تركيا والعاصمة أنقرة، من بين مدن أخرى. وتجري حاليا عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في اسطنبول، حيث تزعم المعارضة أنها في المقدمة.

وقال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو في اسطنبول في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه في المقدمة بهامش صغير يصل إلى أكثر من 700ر18 صوت، وذلك بعد اكتمال إعادة فرز الأصوات الباطلة في 17 حيا في اسطنبول.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز إماموغلو في اسطنبول بنسبة 8ر48 بالمئة من الأصوات، في حين حصل بن علي يلدريم على نسبة 55ر48 بالمئة من الأصوات.

ولا تزال هذه النتائج غير رسمية، حيث لم يتم تأكيدها من جانب المجلس الانتخابي.