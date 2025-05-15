مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد بند دعم السلام والتنمية في السودان

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بند دعم السلام والتنمية في السودان، الذي تضمن التأكيد على التضامن مع السودان وشعبه في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أرضه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شئونه، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية والحيلولة دون انهيارها.

وأكد المجلس أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأهمية دور الجامعة العربية في الدفاع عن وحدة جميع الدول الأعضاء وسلامتها واستقرارها.

كما دعا جميع الدول العربية والمنظمات العربية لتقديم الدعم الإنساني والتنموي.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيرية للقمتين العربية والاقتصادية المزمع عقدهما السبت المقبل بالعاصمة العراقية بغداد.

وترأس وفد السودان السفير حسين الأمين الفاضل، وكيل وزارة الخارجية المكلف.

وأوضح السفير حسين الأمين، أن الاجتماع أكد على التضامن الكامل مع السودان حكومة وشعباً.

وأضاف أنه اطلع وزراء الخارجية العرب على حقيقة الأوضاع في البلاد والجهود الإنسانية والتنموية المبذولة لتعزيز الاستجابة تجاه مختلف التحديات الراهنة.

وأعرب الفاضل عن تقدير السودان للمواقف العربية الداعمة والمتواصلة، مؤكداً أن السودان يحرص دوماً على تعزيز الانخراط مع الجامعة العربية ومؤسساتها المختلفة، سيما في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي تستشرفها البلاد.

وضم وفد السودان المشارك كلاً من السفير الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير عبدالعظيم محمد صادق الكاروي، المدير العام للشئون العربية بوزارة الخارجية، والسفير عبدالرحيم سر الختم، سفير السودان بالعراق.