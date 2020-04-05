«مش قد الهوى» لشيرين تحتل المركز الثالث على يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحها

استطاعت أغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين، أن تحتل المركز الثالث في تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، محققة أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد 24 ساعة فقط من طرحها.

والأغنية من ألحان محمد رحيم، كلمات محمد الغنيمي، توزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج شركة روتانا.

يذكر أن شيرين طرحت قبل 7 أشهر أغنية "الحب خدعة" باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.

وأحيت شيرين في فبراير الماضي حفلا غنائيا، على مسرح الكورنيش الرئيسي، ضمن فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولى للفنون بدولة الإمارات.