نائب الرئيس الأفغاني: اعتقال زعيم فرع داعش «انتصار كبير»

ذكر نائب الرئيس الأفغاني، عمر الله صالح، في رده على اعتقال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أفغانستان، عبد الله أوروكزاي، في تغريدة له على موقع (تويتر) "إنه انتصار كبير"، قائلا إن أوروكزاي مواطن باكستاني، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت أفغانستان قد أعلنت عن اعتقال أوروكزاي، خلال عملية خاصة.

ومن جانبها قالت وكالة الاستخبارات الأفغانية على موقع (تويتر) أن أوروكزاي، المعروف أيضا باسم اسلام فاروقي، كان يقود داعش في أفغانستان وباكستان وتم اعتقاله إلى جانب 19 من رفاقه المقربين