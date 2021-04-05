 رواية «كحل وحبهان» على شاشة السينما - بوابة الشروق
الإثنين 5 أبريل 2021 6:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

رواية «كحل وحبهان» على شاشة السينما

شيماء شناوي
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 5:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 5:23 ص

قامت شركة "B-retta Film AB" السويدية للإنتاج السينمائي بالتعاقد مع الروائى والكاتب عمر طاهر على تحويل رواية "كحل وحبهان" إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم، حيث تم الانتهاء من كتابة نسخة أولى من سيناريو وحوار الفيلم، وذلك من خلال الكاتب والمخرج المصري - السويدي "فادي جمال عطا الله" بالمشاركة مع الكاتب المصري "محمد عادل عبد العظيم".

فيلم "كحل وحبهان" هو الفيلم الروائي الطويل الأول الذي سيقوم بإخراجه "فادي جمال عطا الله"، الذى قام بدراسة السينما فى السويد وحصل على ماجستير فى الكتابة السينمائية من المملكة المتحدة، وله تجارب سابقة فى أفلام قصيرة حصدت جوائز محلية ودولية مثل فيلم "زيت: الثلاث ظهورات" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان القومى للسينما وفيلم "رع" الحاصل على جائزة مهرجان مومباى الدولى.
أخر أعمال فادى جمال عطا الله هو فيلم قصير إنتاج سويدى بعنوان "الكاهنة والورود" سيبدأ رحلة المهرجانات قريبا.

احتلت رواية "كحل وحبهان" قوائم أعلى المبيعات منذ صدورها فى ٢٠١٩ ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ الأدبية لعام .٢٠٢١

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك