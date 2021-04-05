رواية «كحل وحبهان» على شاشة السينما

قامت شركة "B-retta Film AB" السويدية للإنتاج السينمائي بالتعاقد مع الروائى والكاتب عمر طاهر على تحويل رواية "كحل وحبهان" إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم، حيث تم الانتهاء من كتابة نسخة أولى من سيناريو وحوار الفيلم، وذلك من خلال الكاتب والمخرج المصري - السويدي "فادي جمال عطا الله" بالمشاركة مع الكاتب المصري "محمد عادل عبد العظيم".

فيلم "كحل وحبهان" هو الفيلم الروائي الطويل الأول الذي سيقوم بإخراجه "فادي جمال عطا الله"، الذى قام بدراسة السينما فى السويد وحصل على ماجستير فى الكتابة السينمائية من المملكة المتحدة، وله تجارب سابقة فى أفلام قصيرة حصدت جوائز محلية ودولية مثل فيلم "زيت: الثلاث ظهورات" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان القومى للسينما وفيلم "رع" الحاصل على جائزة مهرجان مومباى الدولى.

أخر أعمال فادى جمال عطا الله هو فيلم قصير إنتاج سويدى بعنوان "الكاهنة والورود" سيبدأ رحلة المهرجانات قريبا.

احتلت رواية "كحل وحبهان" قوائم أعلى المبيعات منذ صدورها فى ٢٠١٩ ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ الأدبية لعام .٢٠٢١