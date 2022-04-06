تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية، بحوزة شخص بالقاهرة بقصد الإتجار.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، أكدت قيام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة المنوفية) باتخاذ مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم، مكانًا لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام، بإجمالي مليون و100 ألف و250 صاروخًا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.