 بريطانيا: سحب كميات من بيضة كيندر سربرايز بعد إصابة 63 شخصا بالسالمونيلا - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أبريل 2022 2:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا: سحب كميات من بيضة كيندر سربرايز بعد إصابة 63 شخصا بالسالمونيلا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 1:46 م

أصيب نحو 63 شخصا في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بالسالمونيلا، في واقعة مرتبطة ببيضة "كيندر سربرايز" المحببة بين الأطفال والكبار أيضا، وهي عبارة عن بيضة من الشيكولاتة بداخلها لعبة صغيرة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، عن وكالة المعايير الغذائية القول، إن شركة "فيريرو" المصنعة للشيكولاتة، بصدد سحب بعض الكميات من البيضة الشهيرة التي يتم تصنيعها في بلجيكا، كإجراء احترازي بينما تستمر التحقيقات في الواقعة.

وأفادت تقارير بتسجيل المزيد من حالات الإصابة في دول أوروبية من بينها أيرلندا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة في بريطانيا، إلا أن أغلب الحالات تم تسجيلها بين أطفال يبلغون من العمر خمسة أعوام أو أقل.

وسحبت شركة "فيريرو" المنتجات وتم نصح الأشخاص بعدم تناولها.

وقالت وكالة المعايير الغذائية إن بيض الشيكولاتة تم تصنيعه كله في نفس المصنع، وأنه لا يُعتقد أن هناك أي ضرر في منتجات "فيريرو" الأخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك