تقارير: التشيك تورد دبابات تي 72 إلى أوكرانيا

كشفت تقارير إعلامية أن التشيك وردت إلى أوكرانيا دبابات قتالية للتصدي للغزو الروسي.

وذكرت بوابة "إيكو24 سي زد" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه تم تجهيز قطار بضائع يقل عشرات من دبابات تي-72 القتالية سوفيتية الصنع وناقلات الجنود المدرعة بي إم بي-1 أمس الاثنين.

يذكر أنه كان هناك تصريح إبان الكتلة الشرقية بإنتاج دبابات تي-72 في تشيكوسلوفاكيا السابقة (التشيك وسلوفاكيا حاليا). وكانت التشيك لا يزال بها نحو 90 قطعة من إصدار قديم من هذه الدبابات لم يتم تحديثه.

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوكوفا عن تفهمها لاهتمام وسائل الإعلام بالأمر لكنها رفضت تأكيد صحة التقارير بشكل مباشر، وكتبت على تويتر: "هناك تسود حرب ونحن لا نرغب في أن نجعل حياة القتلة ذوي الحرف زد (الحرف الذي تستخدمه القوات العسكرية الروسية على مركباتها) أسهل".

وأضافت السياسية الليبرالية المحافظة: "صدقوني إننا نرسل إلى أصدقائنا الأوكرانيين مواد عسكرية ضرورية، وسنواصل القيام بذلك".

كانت الحكومة الألمانية وافقت منذ فترة قصيرة على توريد 56 ناقلة جند مدرعة محدثة من طراز بي بي في-501 من التشيك إلى أوكرانيا، وكان لابد من موافقة الحكومة الألمانية قبل إرسال هذه المركبات لأنها بالأساس من مخزونات الجيش الألماني.