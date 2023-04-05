أنور قرقاش: الإمارات تدعم مسار السلام بالتعاون مع العرب وإسرائيل لتفادي التصعيد الإقليمي

التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم، ويستند بكل شفافية إلى ضرورة تبني خيار السلام والتنمية باعتباره الخيار الاستراتيجي والنهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة وهذا ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال مع رئيس الوزراء الاسرائيلي 1/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 5, 2023

الإمارات وضمن هذا التوجه ماضية نحو تعزيز علاقاتها الثنائية مع كافة دول العالم، وتدعم مسار السلام والاستقرار بالتعاون مع الأشقاء العرب واسرائيل والشركاء الدوليين في سبيل تفادي التصعيد الاقليمي والالتفات إلى فرص التنمية والتطور. الامارات داعم دائم للجهود الخيرة في هذا الاتجاه. 2/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 5, 2023

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، إن «التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضحالمعالم، ويستند بكل شفافية إلى ضرورة تبني خيار السلام والتنمية باعتباره الخيار الاستراتيجي والنهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة».وأشار إلى أن الرئيس الإماراتي أكد على هذا التوجه خلال الاتصال مع «نتنياهو»، موضحًا أن «الإمارات وضمن هذا التوجه؛ ماضية نحو تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول العالمكافة، وتدعم مسار السلام والاستقرار بالتعاون مع الأشقاء العرب وإسرائيل والشركاء الدوليين، في سبيل تفادي التصعيد الاقليمي والالتفات إلى فرص التنمية والتطور».وأمس الثلاثاء، تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرى خلاله بحث العلاقات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العلاقات الثنائية.ووصف العلاقة مع إسرائيل بـ«الخيار الإستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها، وتطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة».وأشار خلال الاتصال إلى أن «الاتفاق الإبراهيمي» وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية، قائلًا إن «دولة الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة».كما أثنى على دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل 2023، وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (كوب 28) في الإمارات هذا العام.