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رئيس مجلس النواب الأمريكي يستقبل رئيسة تايوان

وكالات
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 9:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 9:22 م

 

استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إنج ون في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين.

وأكد مكارثي، أن الولايات المتحدة وتايوان سيواصلان العمل معاً لتعزيز الحرية والديمقراطية والسلام والاستقرار، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ورسمياً، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة للولايات المتحدة، إنها مجرد محطة عبور "ترانزيت"، في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أمريكا اللاتينية.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إلى التقليل من أهمية هذا الاجتماع، إذ كرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن قوله إن رئيسة تايوان لا تقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة بل وجودها هو مجرد "ترانزيت".

ودعا بلينكن، الحكومة الصينية، إلى عدم استخدام الاجتماع بين مكارثي وتساي "ذريعة لإثارة التوتّرات".


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