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قال مسئول إيراني وتقرير صحفي سعودي، إن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بكين غداً الخميس، في مسعى لترتيب الخطوات التالية لتقاربهما الدبلوماسي بموجب اتفاق بوساطة صينية.

وسيكون اللقاء بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أول اجتماع رسمي بين كبيري الدبلوماسية في البلدين منذ أكثر من سبع سنوات.

واتفقت طهران والرياض مؤخراً على إنهاء الخلاف الدبلوماسي بينهما وإعادة فتح السفارتين بموجب اتفاق بارز سهلت الصين التوصل إليه الشهر الماضي.

وقال مسئول إيراني كبير لوكالة "رويترز": "اتفق كبيرا المبعوثين على الاجتماع في السادس من أبريل في بكين لأن الصين قامت بتسهيل التوصل للاتفاق".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر لم تكشف عن اسمه في الرياض قوله، إن اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء "يأتي امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".

وأضافت أن أمورا مثل استئناف العلاقات الذي جرى الإعلان عنه الشهر الماضي وترتيبات تبادل السفيرين ستُناقش في الاجتماع.