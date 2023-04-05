أمريكا تعلق على اقتحام المسجد الأقصى: لا مكان للعنف في المواقع المقدسة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى خفض التصعيد وضبط النفس، وذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، مساء الأربعاء، جاء في تغريدة للمكتب الأمريكي للشئون الفلسطينية: «لا مكان للعنف في المواقع المقدسة وفي موسم مناسبات مقدسة».

وتابع المكتب بالقول: «قلقون من المشاهد المروعة في المسجد الأقصى والصواريخ التي أطلقت من غزة نحو إسرائيل».

وأكمل المكتب بالقول في التغريدة نفسها: «ندعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد للسماح بممارسة العبادة بشكل سلمي وحماية حرمة الأماكن المقدسة».

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.

وأظهرت مقاطع فيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين، بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل عددا منهم.

وأدت قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، حيث عمل المعتكفون على إطفائه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمها توجهت إلى المسجد الأقصى المبارك لإسعاف المصابين، إلا أن قوات الاحتلال منعت الطواقم من الدخول إلى المسجد واعتدت عليها.

من جانبها، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه جرى نقل المعتقلين إلى مركز توقيف «عطروت» للتحقيق، وتوقعت الإفراج عن معظمهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.