استئناف حركة الملاحة بعد زوال مشكلة فنية بنظام صاروخي على متن فرقاطة دنماركية



أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة البحرية والجوية في المنطقة الواقعة حول قاعدة كورسور البحرية في الدنمارك عقب إصلاح عطل فني في نظام الأسلحة على سفينة تابعة للبحرية الملكية الدنماركية.

وكان قد تم تفعيل قاذفة الصواريخ المنصوبة على متن الفرقاطة نيلز جويل، ولم يتسن إيقافها مما دفع المسؤولين إلى إصدار أوامر بوقف حركة الملاحة البحرية والجوية القريبة من القاعدة.

وبعد السيطرة على الموقف، قالت الوزارة إنه لم يعد هناك أي خطر من انطلاق صاروخ من الفرقاطة.

وأثارت هذه المشكلة خطرا على مدار عدة ساعات من أن يتم انطلاق صاروخ بطريق الخطأ لمسافة عدة كيلومترات من الفرقاطة.

وتراوحت منطقة الخطر بين 5 إلى 7 كيلومترات من القاعدة البحرية. وعلى الفور أصدرت السلطات أوامر للمسؤولين عن حركة الملاحة البحرية بالابتعاد عن المنطقة، وتم إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة.