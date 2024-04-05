الأهلي يكرر فوزه على سيمبا ويتأهل لنصف النهائي الأفريقي

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كرر النادي الأهلي فوزه على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

فوز الأهلي، جاء بهدفين دون رد وحمل توقيع عمرو السولية لاعب خط الوسط بتسديدة صاروخية بعد متابعة لتمريرة أنتوني موديست، ومحمود كهربا من ركلة جزاء، بعدما فاز الأهلي ذهابا بهدف نظيف.

البداية جاءت سريعة من جانب الأهلي الذي كاد يهدد مرمى سيمبا بانطلاقة رضا سليم الذي سقط في كرة مشتركة لكن الحكم أشار باستمرار اللعب رغم سقوط المغربي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية.

حاول يانج أفريكانز السيطرة على مجريات اللعب وبناء هجمات منظمة، لكن قابله الأهلي بضغط قوي من منتصف الملعب، حيث تراجع الأحمر لوسط الملعب الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات.

وفي الدقيقة 25 أبعد رامي ربيعة عرضية أرضية خطيرة تحولت إلى ركنية لم تستغل من جانب الفريق التنزاني.

وفي الدقيقة 35 تصدى مصطفى شوبير لتسديدة خطيرة من حدود منطقة الجزاء ثم أبعدها الدفاع قبل المتابعة التنزانية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أضاع أنتوني موديست فرصة خطيرة من عرضية رضا سليم، ليتصدى لها الحارس، لكن راية التسلل كانت حاضرة.

مع بداية الشوط الثاني استطاع الأهلي أن يفرض كلمته مع تحسن الأداء تدريجيا.

السولية يتقدم للأهلي

واستطاع عمرو السولية أن يسجل هدف التقدم من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعدما تهيأت له من أنتوني موديست.

اندفع سيمبا هجوميا بعد تقدم الأهلي أملاً في تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 58 كاد محمد عبدالمنعم أن يضاعف تقدم الأهلي برأسية من عرضية رضا سليم عن طريق ضربة ركنية، لكن ورغم غياب الرقابة الدفاعية سددها مدافع الأهلي خارج المرمى.

واقترب موديست من التسجيل بعد مرتدة سريعة وتمريرة من معلول في الدقيقة 64، لكن الحكم احتسب مخالفة ضد المهاجم الفرنسي لصالح مدافع سيمبا.

وفي الدقيقة 65 سقط مهاجم سيمبا داخل منطقة جزاء الأهلي إثر كرة مشتركة مع علي معلول لكن الحكم منحه بطاقة صفراء لادعاء السقوط.

وتلقى رضا سليم تمريرة في عمق الدفاع بالدقيقة 68 لكنه سدد في الشباك الخارجية.

سيطر سيمبا من جديد على مجريات اللعب، لكن الخطورة ظلت بعيدة عن مرمى مصطفى شوبير.

وكاد الأهلي أن يستغل خطأ دفاعي لسيمبا مع تقدم الحارس في الدقيقة 81 لكن الكرة تهادت إلى أحضان حارس سيمبا.

دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بـ 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 85، حيث شارك كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة على حساب كل من رضا سليم وموديست وعمرو السولية.

استمرت سيطرة سيمبا بلا عنوان، مع تأمين جيد من الأهلي وانطلاقات مميزة في المرتدات، لكن أيضا لم يستغل الأحمر خطورته في الهجمات المرتدة.

في الوقت بدل من الضائع شارك كريم الدبيس على حساب علي معلول

بمرور الدقائق بقيت النتيجة على حالها واستطاع الأهلي أن يكرر انتصاره بهدف ويتأهل لنصف النهائي

تأكيد التفوق

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع (6 دقائق)، حصل حسين الشحات على ركلة جزاء إثر إعاقة واضحة من مدافع سيمبا

ومن ركلة الجزاء استطاع البديل كهربا أن يضيف الثاني للأهلي، في الدقيقة 90+9 ويضاعف تقدم الأحمر لينتصر بثنائية.