الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 13 طائرة روسية مسيرة

أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 13 طائرة روسية، مسيرة إيرانية الصنع، استهدفت المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، الليلة الماضية، طبقا لما كتبه سلاح الجو الأوكراني، على تطبيق /تليجرام/.



وتردد أن منشآت إمدادات الطاقة، في منطقة "أوديسا" كانت هدفا للهجوم الجوي. ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن الأهداف المحتملة في منطقتي "زابوريجيا" و"دنيبروبيتروفسك"



وأطلق الجيش الروسي أيضا خمسة صواريخ على أهداف، في أوكرانيا، من منطقة "بيلجورود" الحدودية الروسية، خلال الليل.



وفي منطقة "دونيتسك" بشرق أوكرانيا، قتل مدنيان على الأقل وأصيب خمسة آخرون، جراء قصف روسي لمستوطنة "نيو-يورك" وبلدة "بوكروفسك"، طبقا لما ذكره مسئولون ولحقت أضرار بعشرات المباني.



وفي منطقة "خاركيف" المجاورة، قتل أيضا شخص واحد وأصيب اثنان آخران، أمس الخميس، بصاروخ روسي، أثناء عملهما في الحقول.



كان وزارة الدفاع في موسكو قد أعلنت أن عشرات من الطائرات المسيرة الأوكرانية قصفت المنطقة الحدودية الروسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.



وذكر بيان أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت إجمالي 53 صاروخا، 44 منها، كانت في منطقة "روستوف".



وأعلن فاسيلي جولوبيف، حاكم روستوف، أنه لحقت أضرار بمحطة فرعية للكهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض السكان .