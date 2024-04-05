حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من مخاطر «الجري» عند التوجه إلى ‏أداء فريضة الصلاة، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم‎.‎



وشدد خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن ضغط الدم ‏في الدماغ يجب أن يتناسب مع ضغط الدم العام للجسم.‏



وتابع: «لا تجري وأنت ذاهب للصلاة،‎ ‎فمن الممكن أن يرتفع ضغط الدم نتيجة الجري، وعندما تدخل الصلاة وتجد ‏المصلين ساجدين، فسجودك سيرفع ضغط الدم بالدماغ، وإذا كان ضغط دم الجسم مرتفعا بسبب الجري، قد يسبب ‏لك كارثة ومشكلة كبيرة».‏



ونصح باتباع السنة النبوية في التوجه إلى الصلاة بالمشي الهادئ، مستشهدًا بحديث النبي عليه السلام «إذا ‏أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ‏فأتموا».‏



وأوضح «موافي» أن الحديث النبوي لا يتعارض مع لفظة «السعي» في الآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا إذا ‏نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله».‏



وفسر ذلك بأن الإنسان لا يذهب إلى المسجد ليصلي مباشرة يوم الجمعة؛ بل يجلس ويستمع الخطبة قبل أداء ‏الصلاة. ‏