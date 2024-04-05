حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من مخاطر «الجري» عند التوجه إلى أداء فريضة الصلاة، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
وشدد خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن ضغط الدم في الدماغ يجب أن يتناسب مع ضغط الدم العام للجسم.
وتابع: «لا تجري وأنت ذاهب للصلاة، فمن الممكن أن يرتفع ضغط الدم نتيجة الجري، وعندما تدخل الصلاة وتجد المصلين ساجدين، فسجودك سيرفع ضغط الدم بالدماغ، وإذا كان ضغط دم الجسم مرتفعا بسبب الجري، قد يسبب لك كارثة ومشكلة كبيرة».
ونصح باتباع السنة النبوية في التوجه إلى الصلاة بالمشي الهادئ، مستشهدًا بحديث النبي عليه السلام «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
وأوضح «موافي» أن الحديث النبوي لا يتعارض مع لفظة «السعي» في الآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله».
وفسر ذلك بأن الإنسان لا يذهب إلى المسجد ليصلي مباشرة يوم الجمعة؛ بل يجلس ويستمع الخطبة قبل أداء الصلاة.