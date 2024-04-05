ألمانيا تعلن رفض أي أعذار تمنع وصول مساعدات إلى غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، رفض أي أعذار إسرائيلية تمنع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وشددت بيربوك، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "سكان غزة بحاجة إلى كل حزمة مساعدات الآن، ولهذا السبب عملنا بشكل مكثف من أجل فتح معبر بيت حانون (إيرز) الحدودي، وميناء أسدود الإسرائيلي لإيصال المساعدات".

وأضافت الوزيرة الألمانية: "ننتظر من الحكومة الإسرائيلية أن تنفذ وعودها بالسماح بوصول مساعدات إنسانية إلى غزة بسرعة، ولا مزيد من الأعذار"، وفقا لوكالة الأناضول.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلّفت الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".