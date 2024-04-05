وكيل زراعة دمياط يتفقد زراعات الفاصوليا

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وبرفقته المهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية، والمهندس أشرف رزق، رئيس قسم المتابعة الميدانية بكفر سعد، والمهندس يوسف عوف، مهندس الإرشاد الزراعي بكفر سعد، جولة مرورية على زراعات الفاصوليا.

وأوضح بيان أصدره المهندس سميح عبد السميع، اليوم، أن الطريقة الصحيحة لزراعة محصول الفاصوليا أن تزرع البذور في جور على عمق 3-4 سم من سطح التربة وبحدود 2-3 بذرة في الجورة الواحدة، كما تكون المسافة بين الجور وبعضها 30 سم للأصناف القصيرة و40 سم للأصناف الطويلة، ثم المسافة بين الخطوط 50 سم للأصناف القصيرة و60-70 سم للأصناف الطويلة.

وتابع أن تكون أول رية بعد الزراعة المحاياة بعد تمام إنبات البادرات 21 يوما، وبعدها يكون الري على فترات متباعدة في الفترة الأولى حتى بداية التزهير، ومع بداية التزهير يكون الري على الحامي بكميات قليلة على فترات متقاربة إلى أن يمنع الري قبل الحصاد بحوالي 20 يوما.

كما أكد سميح عبدالسميع، ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني، والتواجد الدائم مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وحلها أولا بأول و تقديم كل سبل الدعم الفني لهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.