مصرع شاب في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل بطريق اللاهون الزراعي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بورد إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول "محمد عادل عطية" 24 سنة سائق تروسيكل، جثة هامدة، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات حدوث الوفاة إثر انقلاب التروسيكل به على طريق قرية اللاهون الزراعي، ولقى مصرعه في الحال، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.