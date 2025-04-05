ترامب: الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية، مشيرًا إلى أن «الاستثمارات تجاوزت حتى الآن 5 تريليونات دولار والرقم في ازدياد متسارع».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم السبت، أن «الصين تعرضت لضربة أقوى بكثير من الولايات المتحدة»، قائلًا إن بكين عاملت بلاده بـ«طريقة سيئة».

وأضاف: «كنا أغبياء وعاجزين والوضع تغير الآن، نخلق الوظائف ونستقطب الشركات بشكل لم يحدث من قبل، إنها ثورة اقتصادية والأمر لن يكون سهلا لكن النتيجة ستكون تاريخية، وسنجعل أمريكا عظيمة من جديد».

وبدأ موظفو الجمارك الأمريكية، تحصيل الرسوم الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول.

وقالت قناة «الحرة» الأمريكية، إنه من المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة، موضحة أن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فترة سماح مدتها 51 يوما للشاحنات المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة للولايات المتحدة.

وأضافت أنه «من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب والتي تتراوح بين 11 % إلى 50 % يوم 27 مايو المقبل».

ومساء الأربعاء الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات ورسومًا أعلى على بعض أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، في خطوة تذكي الحرب التجارية التي بدأها مع عودته إلى البيت الأبيض، فيما وصفه بـ«يوم التحرير في أمريكا».

واستهدفت الرسوم عشرات الدول منها الصين والهند، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قال الرئيس الأمريكي إن «اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد».

وفرض ترامب رسوماً جمركية قدرها 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، 32% على تايوان، كما فرض رسوماً قدرها 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية.