وقفة ومسيرة في رام الله تنديدا باستمرار العدوان على أهل غزة

شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في وقفة ومسيرة إسنادية بمدينة رام الله، تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ميدان «المنارة» وسط رام الله، وجابت عددا من شوارع وسط المدينة، عبارات وهتافات منددة بمجازر الاحتلال بحق أهل غزة، ورفعوا أعلام فلسطين، ولافتات حملت شعارات ورسائل مطالبة بوقف العدوان.

وطالبوا المؤسسات الحقوقية كافة والمجتمع المحلي والدولي، باتخاذ خطوات مسئولة وفورية، للضغط من أجل إنهاء العدوان عن الشعب الفلسطيني.

رام الله - مسيرة وسط رام الله دعما لغزة ورفضا لحرب الابادة

( تصوير - حذيفة سرور / وفا )

التفاصيل : https://t.co/k7j7G07Cmo pic.twitter.com/tyBDTOYglZ — Wafa News Agency (@WAFA_PS) April 5, 2025

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 60 شهيدًا و162 إصابة.



وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 1309 شهداء و3184 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و669 شهيدًا، و115 ألفًا و225 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأكد أن العملية البرية تهدف إلى توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق إضافية في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج بقطاع غزة.