الصحة العالمية تحذر من التدهور السريع للوضع في غزة وتطالب برفع الحصار فورا

حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط حنان بلخي، اليوم السبت، من أن الوضع في غزة يتدهور بوتيرة سريعة مع استمرار الحصار المفروض على القطاع.

وذكرت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن أكثر من مليون شخص داخل القطاع لم يحصلوا على مساعدات غذائية، خلال الشهر الماضي.

ولفتت إلى إغلاق 25 مخبزًا؛ بسبب نقص الدقيق وغاز الطهي، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قائلة إن العديد من الأسر لجأت لحرق النفايات لطهي الطعام.

وأوضحت المسئولة أن ثلثَي الأسر في غزة لا تستطيع الحصول على ما يكفيها من مياه الشرب يومياً مع توقف إنتاجها.

وحذرت بلخي، من تنامي خطر سوء التغذية وتفشي الأمراض في غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه كميات من الإمدادات الإنسانية عالقة خارج المعابر المغلقة.

وطالبت المسئولة بمنظمة الصحة العالمية برفع الحصار فورًا عن غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

The situation in #Gaza is deteriorating rapidly.



Last month alone, over 1 million people were left without food aid. All 25 subsidized bakeries in Gaza have shut down due to lack of flour and cooking gas. Food prices are soaring. With gas prices surging, many families are now… pic.twitter.com/nZqiPGetLS