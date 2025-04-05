الجامعات تستأنف الدراسة بامتحانات الميد تيرم واستمرار سياسة «التخفيف»

نائب رئيس جامعة القاهرة لـ"الشروق": تحديد زمن الامتحان ساعة ولابد أن يكون ملائما لما درسه الطلاب

نائب حلوان لـ"الشروق": توفير الإمكانية المادية والبشرية

تستأنف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة مع عودة المحاضرات النظرية والعملية الأسبوع الثاني من أبريل، وذلك بنفس قواعد وضوابط الامتحانات المعمول بها خلال شهر رمضان، واتباع الإجراءات الاحترازية والتنوين بين الأسئلة المقالية والاختيار بين متعدد تطبيقات لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

وقال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد رجب، إن الكليات مستعدة لإجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن بعض الكليات بدأت بالفعل خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.



وأضاف نائب رئيس الجامعة، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أنه من المقرر استمرار سياسات التخفيف على الطلاب وتحديد زمن الامتحان ساعة وأن يكون ملائما لما درسه الطلاب خلال النصف الأول من الفصل الدراسي.



من جهته، أكد نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام رفاعي، ضرورة الالتزام بقواعد امتحانات الميد تيرم على مستوى الكليات، على أن تجرى بالتبادل منعا للازدحام بين الطلاب.

وأضاف رفاعي، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أنه تم توجيه الكليات لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات.

وفي جامعة عين شمس، قالت عميدة كلية الإعلام الدكتورة هبة شاهين، إن الكلية بدأت امتحانات الميد تيرم قبل العيد بأيام قليلة ومن المفترض الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول عقب الإجازة، على أن يستنأنف الطلاب محاضراتهم طبقا لجداول الدراسة المعلنة مطلع الفصل الدراسي الثاني فبراير الماضي.

وأكد شاهين، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن أسئلة امتحانات الميد تيرم تراعي قياس الفهم والتحصيل، مع التأكيد على تهيئة اللجان وتواجد المراقبين لتحقيق الانضباط ومنع الغش بين الطلاب.



