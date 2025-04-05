زيلينسكي ينتقد السفارة الأمريكية بسبب «بيان ضعيف» بعد ضربة روسية

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، السفارة الأمريكية في أوكرانيا بسبب ما وصفه ببيان ضعيف، لم يحمل روسيا المسؤولية عن ضربة أوقعت 18 قتيلا في وسط البلاد.

وأوقعت الضربة الروسية على كريفي ريج، مسقط زيلينسكي في وسط البلاد 18 قتيلا، بينهم تسعة أطفال، وفق وكالة فرانس برس.

وقال حاكم مدينة دنيبروبيتروفسك سيرجي ليساك، بعد انتهاء عمليات الطوارئ خلال الليل، إن 72 شخصا أصيبوا بينهم 12 طفلا، فيما أعلن مسؤولو المدينة الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وطال الهجوم الصاروخي الذي وقع الجمعة منطقة سكنية قرب ملعب للأطفال، بحسب رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريغ أولكسندر فيلكول.

وقال: «في 7 و8 و9 أبريل سيعلن الحداد في كريفي ريغ على ضحايا الهجمات الإرهابية التي شنّتها الدولة القاتلة على مدينتنا أمس».

وأضاف: «أطفال وعائلات وكبار في السن.. هجمات بصواريخ بالستية وعنيفة على مناطق سكنية وملاعب اطفال... هذا ليس إلا مجزرة جماعية بحق المدنيين».

وفي بيان مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، سمى زيلينسكي جميع الأطفال الذين قتلوا في الهجوم، متهما السفارة الأمريكية بتجنب الإشارة إلى روسيا كمعتدية.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي أن "رد فعل السفارة الأميركية مفاجئ وغير سار".

وتابع: «يا لها من دولة قوية وشعب قوي ورد فعل ضعيف.. إنهم يخشون ذكر كلمة روسي عند الحديث عن الصاروخ الذي قتل الأطفال».