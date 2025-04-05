محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة المصانع في المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية في جمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمصانع، وحفاظا على مصالح أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.

وأشرف الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، على أعمال اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بالمرور على المصانع التي ينبعث منها غازات، والمنشآت التي ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.

وأشار الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، إلى أن اللجنة تحرص على تحقيق الصالح العام، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه أصحاب المصانع، والحفاظ على البيئة العامة للمنطقة، بما يحقق تعظيم الإنتاج، وأضاف أنه يتابع بشكل مستمر جهود رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية.

وقامت اللجنة برئاسة مدير عام إدارة البيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، المعامل بجهاز شئون البيئة، بالمرور على عدد من المصانع، وإجراء قياسات مداخن وسحب عينات صرف صناعي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها والمنصوص عليها.



