غارات أمريكية على مخازن أسلحة للحوثي بمعسكر كهلان شرقي صعدة

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شن الطيران الأمريكي، فجر اليوم السبت، غارتين على مخازن أسلحة للحوثيين في معسكر كهلان شرقي صعدة.

يأتي هذا بينما زعمت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت تل أبيب، بطائرة مسيرة من نوع "يافا"، وفق شبكة العربية.

وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في بيان صحفي، إن سلاح الجو المسير التابع للحوثيين نفذ عملية عسكريةً استهدفت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في منطقة يافا، في إشارة لتل أبيب، وذلك بطائرة مسيرة نوعِ "يافا".

كما زعم بأن دفاعات الحوثيين الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية من نوعِ Giant Shark F360 قال إنها تعمل لصالحِ أميركا وإسرائيل، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام في أجواء محافظة صعدة، وذلك "بصاروخٍ أرض جو محلي الصنع".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي إنها استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" بالبحر الأحمر في اشتباك استمر ساعات.

وقال المتحدث العسكري للجماعة في بيان صحافي إنه تم استهداف القطع الحربية الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة.

وزعم أن قوات جماعته أفشلت هجومين جويين كان الجيش الأمريكي يحضر لتنفيذهما ضد مواقع تابعة للجماعة.

يأتي هذا بينما شن الطيران الأمريكي خلال الساعات الماضية عدة غارات جوية على محافظة صعدة شمال اليمن.