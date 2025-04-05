أول تعليق من أنشيلوتي بعد مثوله للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي

رأى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اليوم الجمعة، أنَّ مثوله يوم الخميس أمام المحكمة الإقليمية في جلسة محاكمة بتهمة التهرب من دفع ضرائب بقيمة تتجاوز أكثر من مليون يورو، كان "تجربة جديدة"، مؤكدًا أنه الآن بانتظار "حكم القاضي".

وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة ريال مدريد الرياضية، عشية مواجهة فريقه المرتقبة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني: "كانت تجربة جديدة، ولا شيء أكثر. لقد مضى الأمر، والآن ننتظر قرار القاضي".

ويواجه أنشيلوتي اتهامات بالتهرب من دفع مليون و62 ألفا و79 يورو لخزينة الدولة خلال عامي 2014 (386 ألفا و361 يورو)، و2015 (675 ألفا و718 يورو)، وهي الفترة التي تولى فيها للمرة الأولى تدريب فريق ريال مدريد.

وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت أمس الخميس، دافع أنشيلوتي ومحاميه عن براءته، مؤكدين أنه لم تكن لديه نية للتحايل على مصلحة الضرائب، وأنه تصرف بناء على ما تم توجيهه إليه من تعليمات من قبل النادي ومستشاريه القانونيين.

وطالب أنشيلوتي بتبرئته من التهم، في حين تطالب النيابة العامة بعقوبة السجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر.