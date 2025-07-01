كشف محمد شريف، لاعب النادي الاهلي السابق، عن وجهته المقبلة بعدما تردد اسمه بقوة بالانضمام إلى ثلاثي الدوري المصري، الزمالك والأهلي وبيراميدز.

وارتبط اسم محمد شريف خلال الأيام الماضية، بالانضمام إلى أكثر من نادي سواء في الدوري المصري أو عروض خارجية، علمًا بأن اللاعب حر بعد نهاية عقده مع نادي الخليج السعودي.

وقال محمد شريف في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «لدي الكثير من العروض خاصة أنني لاعب حر، تفكيري الأول هو خوض تجربة خارج الدوري المصري».

وأضاف: «لدي عرض جيد خارجي، وبنسبة كبيرة وجهتي المقبلة ستكون خارج الدوري المصري».

وبهذا حسم لاعب الأهلي السابق، الجدل حول العروض المقدمة له من الدوري المصري، بعد إعلانه عن تفكيره في الاحتراف الخارجي من جديد، دون الإفصاح عن هوية الدوري الذي سينتقل له خارجيًا.