رومانو يحسم الجدل حول مستقبل ميسي مع إنتر ميامي

حسم الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، الجدل الذي يدور حول مصير مستقبل اللاعب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي.

ونشر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو تصريحات نقلها عن مصادر داخل نادي إنتر ميامي، تتعلق بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد رومانو في تصريحاته على أن ميسي لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي حتى نهاية عام 2025، وهناك رغبة متبادلة من الطرفين للاستمرار سويًا، حيث تُتخذ الخطوات اللازمة بروح إيجابية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رومانو إلى أن ممثلي ميسي يشاركون النادي نفس التوجه، ما يعكس تقاربًا واضحًا في وجهات النظر بشأن مستقبل اللاعب.