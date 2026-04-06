عزز الزمالك موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، عقب فوزه الكبير على المصري بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة حسم اللقب لموسم 2025-2026.

وتمكن الفارس الأبيض من قلب تأخره بهدف إلى انتصار عريض، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب منفردًا، مستفيدًا من عدم خوض بيراميدز مباراته في هذه الجولة.

وجاء ترتيب الدوري على النحو التالي:

الأول: الزمالك 46 نقطة

الثاني: بيراميدز 43 نقطة

الثالث: الأهلي 40 نقطة

الرابع: سيراميكا كليوباترا 38 نقطة

الخامس: المصري 32 نقطة

السادس: سموحة 31 نقطة

السابع: إنبي 30 نقطة

ويواصل الزمالك الابتعاد بالصدارة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.