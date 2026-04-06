دعا الزعيم الروحي للكاثوليك ورئيس دولة الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، من يملكون القدرة على إشعال الحروب إلى اختيار السلام في رسالته بمناسبة عيد الفصح.

جاء ذلك في كلمته من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، الأحد، وفقا لمراسل الأناضول.

وأضاف البابا: "على من يحمل السلاح أن يضعه. وعلى من يملك القدرة على إشعال الحروب أن يختار السلام.. ليس سلاما يُفرض بالقوة، بل سلاما يُبنى بالحوار".

وأشار إلى أن العنف بات أمرا مألوفا، وصار الناس لا يكترثون بموت آلاف الأشخاص.

وأضاف أن سلفه البابا فرنسيس كان قد حذَّر من "عولمة اللامبالاة" التي باتت أكثر وضوحا.

وأعلن أنهم سينظمون فعالية للصلاة من أجل السلام في ساحة القديس بطرس يوم السبت القادم.

و"عيد الفصح" هو نفسه "عيد القيامة" ويرمز عند المسيحيين إلى عودة المسيح أو قيامته بعد صلبه، وفقا للمعتقد المسيحي.

ويوافق عيد الفصح هذا العام بالتقويم الغربي يوم 5 أبريل، والشرقي في 12 من الشهر نفسه.