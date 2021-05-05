التنمية المحلية: المواطن يحصل على رخصة البناء بعد 30 يوما من تقديم الطلب

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بدأ اليوم التطبيق التجريبي لمنظومة اشتراطات البناء الجديدة في 27 مركزًا ومدينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه المراكز التكنولوجية استقبلت اليوم المواطنين الراغبين في استصدار شهادات صلاحية ورخصة بناء، ذاكرًا أن المواطن يقوم بسحب ملف به نموذج مرفق به صورة من تحقيق الشخصية الذي يقوم بملأه استشاري معتمد بشهادة مؤمنة من نقابة المهندسين.

وأوضح أنه يتم تسليم بيان الصلاحية للمواطن بعد عشرة أيام من تسديد الرسوم والتقدم للمركز التكنولوجي، مضيفًا أنه تم تعميم دليلًا للمواطن الراغب بالحصول على رخصة بناء.

وأشار إلى أنه يتم إرفق صورة من عقد أرض المواطن الراغب باستصدار رخصة بناء، ويطلع المركز على أصل عقد الأرض، ليخطر بعدها المواطن بالتعاقد مع مهندس أو كتب هندسي لإعداد ملف الرخصة بشكل متكامل.

وذكر أن المهندس يقوم بها بتسليم ملف الرخصة إلى المركز، وذلك وفقًا للتوكيل الصادر له من المواطن صاحب الترخيص، موضحًا أن المركز يراجع بدوره الملف، ليخطر المواطن بعد 30 يومًا بالحصول على رخصة البناء.

ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم على نسبة إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية لاستصدار رخصة القبناء من يوم واحد، خاصة وأن اليوم كان شديد الحرارة، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.