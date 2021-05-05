وزير التعليم يحذر من الشائعات وحروب الجيل الرابع

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من الشائعات وحروب الجيل الرابع والتي تنتشر قبل موسم الامتحانات كل عام مثلما نرى هذه الأيام، داعيا الجميع إلى التحقق من مصدر المعلومات وعدم الاكتفاء بقراءة أي خبر "لأننا بذلك نساعد مروجي الإشاعات بعدم التحقق وبعدم محاسبة من ينشر كذبا".

جاء ذلك في تصريح لوزير التربية والتعليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء اليوم الثلاثاء، حول ما دار خلال اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي من استنساخ لخبر قديم يعود إلى عام 2016، معربا عن استغرابه من سرعة النشر والمشاركة والتهكم والسخرية.

وقال الوزير" لم يهتم الكثيرون بالتحقق من صحة الخبر أو مصدره" بل اعتبروه صحيحا بلا مرجعية من أي نوع رغم أن التحقق سهل جدا إذا حاولنا الدخول على موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" لنرى بأنفسنا إن كان صحيحا أم كذبا.

وأضاف "من المؤسف أن يتبارز البعض في السخرية والتهكم من تعليم بلاده وأن يشارك في جلب السخرية من دول شقيقة تقرأ ما نكتب عن أنفسنا".

ومضى وزير التعليم قائلا: " لو كان هذا الخبر صحيحا وأنا مصري أحب وطني لتألمت على حالي بدلا من أن أجدها فرصة للتهكم ممن يحاولون جاهدين إصلاح هذا الخلل منذ أن صدر هذا التصنيف في عام2016".

وأردف " قد علقت بنفسي في عام 2016 على مشكلة جودة التعليم في مصر وكانت بداية التطوير الذي ارتفع بنا في تصنيف مؤشر المعرفة العالمي (الصادر عن UNDP) وكذلك تصنيف USNews وكلها منصات عالمية يمكن التحقق منها".