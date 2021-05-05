رئيس إسرائيل يطالب أعضاء الكنيست بتقديم مرشحيهم لمنصب رئيس الوزراء

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن الرئيس رؤوفين ريفلين، طالب أعضاء الكنيست بتقديم توصياتهم بشأن هوية الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة.

وأعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء كتاب التكليف إلى رئيس الدولة بعد أن أبلغه بأنه فشل في إنجاز مهمة تشكيل ائتلاف حكومي.

وانتهت الليلة الماضية المدة المتاحة لنتنياهو لتشكيل حكومة، ولم يطلب تمديدا من ريفلين رغم أنه كان يحق له ذلك.

وكلف ريفلين في أبريل الماضي نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخابات غير حاسمة كانت الرابعة في غضون عامين.

ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 مارس عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موال لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.

وتصدر حزب نتنياهو "ليكود" نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، تلاه حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد، الذي استبعد التحالف مع ليكود، وحصل على 17 مقعدا. وفي المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الديني المحافظ بالحصول على تسعة مقاعد.