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روسيا: اقتصادنا مستقر ولن تحقق واشنطن أهدافها بفرض عقوبات ضدنا

علم روسيا
علم روسيا
د ب أ
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 9:15 ص

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا سيأتي بنتائج عكسية ولن يسمح للجانب الأمريكي بتحقيق أهدافه.

ونوهت السفارة، في بيان، بأن تحسن سعر صرف الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد في روسيا.

وأضافت السفارة :"أخذنا علما بتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الخطط المحتملة لتشديد العقوبات ضد بلادنا. نوصي الدوائر الحاكمة في أمريكا بأن توجه طاقاتها التي لا تعرف الكلل لحل المشاكل في الولايات المتحدة نفسها".

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن بيان السفارة أن "المسؤولين المحليين في الولايات المتحدة يقرون بأن العقوبات المناهضة لروسيا في قطاع الطاقة ستؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق المحروقات وزيادة قيمة الوقود".

ودعت السفارة الروسية، الجانب الأمريكي، إلى التخلي عن مثل هذا المسار العقيم الذي قد يجلب نتائج عسكية.

وأكدت السفارة على أن روسيا "ستواصل تنفيذ المهام المحددة في العملية العسكرية الخاصة" فى اوكرانيا.


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