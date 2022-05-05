رئيس وزراء أوكرانيا: حصلنا على مساعدات بقيمة 12 مليار دولار منذ بدء الحرب

أعرب رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس شميغال، اليوم /الخميس/ عن امتنانه لجميع الشركاء الأوربيين على دعمهم لمواجهة روسيا وتقديره للجهود المبذولة لحصول أوكرانيا على حريتها.



وقال شميغال - خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام أعمال اجتماع المانحين بوارسو- "حصلنا على مساعدات بقيمة 12 مليار دولار منذ بدء الحرب، ونمر حاليا بأصعب مرحلة في تاريخنا حيث يتم تقرير مصير دولتنا، ولكننا نؤمن بنصر أوكرانيا ومستقبلها المشرق".



وأكد أن انتصار أوكرانيا لن يكون بوجودها فى ساحة القتال، لكن سيكون عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الهدف حاليا هو إعادة إعمار أوكرانيا من الدمار الذي تسببت به الحرب الروسية.



وعبر رئيس الوزراء الأوكراني عن امتنانه لصندوق النقد الدولي لإنشاء الحساب الإداري، وللبنك الدولي لإنشائه الصندوق المتعدد، كما أعرب عن شكره لكل الدول التى بدأت فى عمل التعديلات فى تشريعاتها، لتحصل أوكرانيا على الأصول الروسية المجمدة، وذلك ليفهم المعتدي أن عليه أن يدفع مقابل أفعاله العسكرية.



وأشار إلى أن خطة التعافي مكونة من بعدين، الأول تلعب فيه المدن والشركات دورا أساسيا، والثاني يختص بمجلس التعافي الوطني والذي يؤسسه رئيس الدولة ويحدد مؤشرات التحول بالتعاون مع الشركاء الدوليين فى تطبيق هذا التحول.