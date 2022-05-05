أنشيلوتي: مواجهة ليفربول؟ ستكون مباراة رائعة مثل الديربي

علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تأهل فريقه لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء مانشستر سيتي في مباراة شهدت ريمونتادا مثيرة، مساء أمس.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: «الشعور الذي ينتاباني هو أنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي».

وأضاف: «مرة أخرى سأواجه ليفربول، هذا ثالث نهائي كمدرب ضدهم، لقد عشت في ليفربول لمدة عامين وهذا ديربي بالنسبة لي لأنني ما زلت أحب إيفرتون».

وأوضح: «يسعدني أن أكون في النهائي في باريس ضد منافس عظيم آخر، معتادين عليها، ستكون مباراة رائعة لكرة القدم».

وأتم: «أنا أعرف كلوب جيدًا، إنه مدرب رائع وأنا أكن له كل الاحترام، ستكون مباراة نهائي رائعة، سيكون نهائيًا متقاربًا جدًا ومتساوِ للغاية».