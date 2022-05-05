أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، حيث تم توريد 3717 طنا و632 كيلو من الأقماح حتى الآن، موجها جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل العقبات وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.

وشدد الفقي، على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة، موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة والجهات المعنية، وتقديم أوجه الدعم للمزارعين والتجار، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

يذكر أن كمية القمح المنزرعة في سوهاج هذا العام بلغت 211 ألفا و862 فدان موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمتوقع انتاجه 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالة.