الرئيس الأوكراني يوجه الدعوة للرئيس الألماني لزيارة كييف

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أعلن المكتب الرئاسي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن الاتصال تخلله إزالة التوترات التي كانت وقعت في الفترة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير كان يعتزم السفر إلى العاصمة الأوكرانية كييف في نيسان/أبريل الماضي برفقة الرئيس البولندي ورؤساء دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا)، لكن الجانب الأوكراني أعلن رفض قدوم شتاينماير إلى كييف وذلك قبل وقت قصير من الموعد المحدد للزيارة.

ولهذا السبب أكد المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه لزيارة كييف وقال أمس الأربعاء إن "رفض زيارة الرئيس الألماني الاتحادي مشكلة لا تزال قائمة".

وقالت متحدثة باسم الرئيس الألماني إن شتاينماير أعرب لزيلينسكي عن "تضامنه واحترامه ودعمه للحرب الشجاعة للشعب الأوكراني ضد المعتدي الروسي".

وأضافت المتحدثة أن الرئيسين وصفا المحادثة بأنها "مهمة للغاية" و"جيدة جدا".

وتابعت المتحدثة أن " الرئيسين اتفقا على استمرار الاتصال الوثيق".

وقال المكتب الرئاسي إن زيلينسكي وجه الدعوة للرئيس الألماني شخصيا وللحكومة الألمانية لزيارة كييف.

وجاء الرفض الأوكراني لقدوم شتاينماير إلى كييف في الشهر الماضي وسط انتقادات لعلاقاته بروسيا وعدم استجابته إبان توليه منصب وزير الخارجية لتحذيرات من جيران ألمانيا في أوروبا الشرقية من خطر وقوع عدوان روسي.