تقرير: اشتباكات عنيفة بين جماعتين مسلحتين في مدينة الزاوية الليبية

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شهدت مدنية الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس اشتباكات عنيفة داخل المدينة تحديدا قرب مفترق عمر المختار.

ونقل موقع "أخبار ليبيا" عن مصادر عدة أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم شنته جماعة تعرف بميليشيا بوزريبة على ما يسمى بـ "ميليشيا الفار".

وأوضحت المصادر أنه تم حـرق سيارتين تابعتين لفرقة الإسناد برئاسة الفار في مفترق عمر المختار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي تجري في المدينة إضافة إلى صورة حريق قيل إنه في إحدى المزارع في الاشتباكات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.