حبس سائق ميكروباص بالشرقية 4 أيام في تسببه بغرق فتاتين

قررت النيابة العامة بمدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وذلك على خلفية تسببه فى مصرع فتاتين في الخامس عشر من عمرهما غرقًا بعد سقوطهم بترعة تابعة لقرية البلاشون، نتيجة انحرف عجلة القيادة بيده بسبب السرعة الزائدة.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي كلٍ من: رنا م س ع، 15 سنة، وشيماء ح م م، 15 سنة، مقيمتان بإحدى القرى التابعة لمركز بلبيس، جثتين هامدتين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أمام عزبة السرايا بطريق ميت جابر – بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع الفتاتين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي كانتا تستقلانها رفقة أسرتيهما، ما أدى إلى انقلاب السيارة الملاكي في الترعة مصرع الفتاتين، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ شخصين آخرين جراء الحادث.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث وانتشال السيارة الغارقة من مياه الترعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.