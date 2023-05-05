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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن مع أكشاتا مورثي زوجة رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، والبسمات تكسو وجهيهما لدى لقائهما في داونينج ستريت قبل يوم من مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

وتألقت جيل بايدن بفستان وردي بينما أمسكت بيدي مورثي أمام مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت.

والتقت السيدة الأمريكية الأولى وزوجة رئيس الوزراء البريطاني مع قدامى المحاربين.

وخلال جلسة ملاكمة بإحدى غرف داونينج ستريت، قدم وزير الدولة البريطاني لشؤون قدامى المحاربين جوني ميرسر كل من بايدن ومورثي إلى وكيلة العريف السابقة موريليا سيمبسون.

وساعد ميرسر السيدة سيمبسون، التي فازت بميدالية ذهبية في ألعاب إنفكتوس، على النهوض من كرسيها المتحرك والتحدث مع السيدتين – قبل أن يساعدها ثلاثتهم للعودة إلى كرسيها.

كما زارت جيل بايدن وأكشاتا مورثي مدرسة ابتدائية، وجلستا على الطاولة مع الأطفال، الذين كانوا يرتدون تيجان ورقية ويتناولون الشطائر والكعك، للتحدث معهم عن قداس، السبت في كنيسة وستمنستر آبي.

وأخبرت جيل بايدن الأطفال عن عملها في التدريس، وسألتهم عما إذا كانوا يستمتعون بطعامهم.

وقبل النهوض استعداد للمغادرة، قالت السيدة الأمريكية الأولى، التي ستحضر المراسم في وستمنستر آبي، للتلاميذ: "كان من الجيد رؤيتكم جميعا، اقضوا وقتا ممتعا غدا، سأفكر فيكم جميعا".

وستلتقي جيل بايدن لاحقا مع الملك تشارلز، خلال حفل استقبال بقصر باكنجهام.

وتلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات، لاسيما من سلفه ومنافسه في سباق انتخابات الرئاسة 2024 دونالد ترامب، لعدم حضوره تتويج تشارلز.

وخلال آخر احتفال مماثل، عندما توجت والدة تشارلز الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، عام 1953، أرسل الرئيس الأمريكي آنذاك دوايت آيزنهاور وفدا رفيعا نيابة عنه.

وقال البيت الأبيض الشهر الماضي إن الرئيس بايدن أخبر تشارلز بأنه يريد لقاءه في بريطانيا في وقت لاحق. وزار بايدن إيرلندا الشهر الماضي للاحتفال بالذكرى الـ25 لاتفاقية الجمعة العظيمة.